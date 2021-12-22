Midlands Mugshots- December 21

DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST (2 COUNTS)
HOLD FOR LCSD
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VE-LEXINGTON CO.
DRUGS/TRAFFICK METH. OR COCAINE BASE >=200G BUT <400G
DRUGS/TRAFIC HEROIN, MORPH ETC >4G <14G-1ST OFF
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 2ND (2 COUNTS)
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO.