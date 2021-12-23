Midlands Mugshots- December 22 Dec 23, 2021 10:50 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/19ALLEN, JASON CARL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/19ALVERIO, JACQUELINE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/19CAMPBELL, BREYOUNE DEMOND HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/19BUSH, ARTHUR ANDREW TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/19DIXON, WAYNE NEHEMIAH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/19DYKES, CHRISTOPHER MAGISTRATE BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/19GIBSON, BRANDON LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/19JONES, DARIUS WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN KIDNAPPING / KIDNAPPING ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/19MCDANIEL, RODNEY GLENN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/19MONTGOMERY, SARA COLLINS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/19PALMER, DANTE PUBLIC INTOXICATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/19PATRICK, ROSEMARY JOY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/19REED, KENNETH MARION DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/19ROGERS, SHANE CAMERON DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/19SHULL, ERIC VAUGHN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/19SMITH, AMANDA JENNEA HOLD FOR CAYCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/19STIVENDER, TYRONE CRAIG BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/19STRICKLAND, JUSTIN DANIEL FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/19THOMPSON, MICHAEL BRANDON HOLD FOR ABHAN, MIPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest