Midlands Mugshots December 24 Dec 24, 2021 9:44 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/21AYERS, ROBIN SUE HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 2/21BENNETT, DARRYL LEROY CHARGE NOT LISTED Show Caption Hide Caption 3/21BUTLER, JAMES BENTHAM LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 4/21CAMPBELL, BREYOUNE DEMOND DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 5/21CARRINGTON, MALENDRIX ROSNIQUE HOLD FOR PWID MARIJUANA Show Caption Hide Caption 6/21BOUKNIGHT, CORTEZ MALIC DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE Show Caption Hide Caption 7/21FULMER, RONNIE WAYNE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 8/21FURR, JAMES BAXTER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 9/21HALTIWANGER, LEON FREDRICK HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 10/21HARTLEY, RACHEL MIKAYLA HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 11/21MASSENGALE, JAMES ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT UNLAWFUL WEAPON Show Caption Hide Caption 12/21MISURA, MIKAYLA KATHERINE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 13/21PETTERSON, TAYLOR HOLD FOR DV 2ND Show Caption Hide Caption 14/21PORTERFIELD, HAROLD DEHAVEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE Show Caption Hide Caption 15/21SHERER, JAAHVION DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 16/21STILL, JACKIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE TRAFFIC / CHILD PASSENGER RESTRAINT SYSTEM ARTICLE VIOLATION Show Caption Hide Caption 17/21SUBER, DAHAD RAHEIM HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 18/21SUMMERS, ARCHIE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS HOLD FOR PWID MARIJUANA, UNLAWFUL CARRY Show Caption Hide Caption 19/21THOMPSON, ANTWAIN JEREMIAH HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 20/21WARR, GWENDOLYN HELENE FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Show Caption Hide Caption 21/21WILSON, DAVID MURDER / ATTEMPTED MURDER CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest