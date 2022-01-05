Midlands Mugshots- January 4 Jan 5, 2022 11:09 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/26ADAMS, GLEN DANIEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/26BROWN, DAVID ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/26BUTLER, BRUCE BERNARD (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/26CALDWELL, BRITTNEE CASSIDY HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/26CRAPS, CHARLES KEVIN HOLD FOR POSS METH-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/26CURETON, SHUNPREECE ANGELO DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. COCAINE BASE, 2ND OF HOLD FOR HANOVER CO VA TRAFFIC/DRIVE COM MOTOR VEH W/O VALID LIC (DUI) 1ST OF-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/26DICKERSON, MARK WAYNE DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/26DROOK, JARED ALLAN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/26EUBANKS, JAMES MATTHEW HOLD FOR OTHER AGENCY HOLD FOR OTHER AGENCY COLA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/26EVANS, CLERO PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/26FLOYD, TROY JAMES INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/26GLYMPH, ROBERT RASHARD ASSAULT / ATTEMPTED MURDER (2 COUNTS) WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/26HAYDEN, RACHEL DAWN ELIZABETH HOLD FOR OTHER LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/26HOLMES, JASMINE SYMONE FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/26HOLT, JUSTIN JAMES LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/26JUMPP, JOSEPH LESTER LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/26LEWIS, BRODRICK ALLEN TRANSFER COURT TO PAY FEES-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/26MCRAE, DENISE TIFFANY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/26PLUMMER, JEANINA LUBA ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/26POWERS, BRYAN CHRISTOPHER HOLD FOR SCDC-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/26RATCLIFFE, KHRISTIAN HUNTER ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/26ROGERS, LAUREN CHRISTA BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/26SPIRES, CHARLES HEWARD FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/26VOLKHEIMER, BRION LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/26WALTER, CHRISTOPHER LOUIS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/26WANNAMAKER, SHELLEY DALE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest