Midlands Mugshots- January 16 Jan 17, 2022 10:19 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/10BARLETT, JOHN BRIGGS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/10CARD TURNER, CANDIDA MAE TELEPHONE / USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/10EBERT, DANIEL THOMAS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/10GANDY, CHRISTOPHER JAMES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/10GARY, RODNEY EUGENE FAMILY COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/10MARTINEZ, JUSTINO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/10MITCHELL, FATIMA MICHELLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/10MULLER, DONTEESE CRUZ ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/10PARKER, AUTASIA DELORES HOLD FOR DV 2ND-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/10ROSE, DOMINIQUE JAVONTE TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest