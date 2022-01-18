Midlands Mugshots- January 17 Jan 18, 2022 10:13 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/15BIRD, THOMAS DILLION HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/15BLUE, HISHAWN TY’RON DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/15BOCKUS, NICHOLE WILSON HOLD FOR SPRINGDALE PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/15BOWERS, TONYA MAYERS FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/15CLAMP, SHANE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/15KEELS, RAEKWON MUREKE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/15LAIL, JENNIFER NOELLE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/15LEAPHART, DARRYL ANDREW SEX / INDECENT EXPOSURE TRESPASSING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/15MOORER, ANTWAN BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT,GREATER $2K LESS $10K CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/15RAUSEO, GREGORY ANGELO ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 11/15SHELTON, STEPHEN LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/15SULLIVAN, WILLIAM EUGENE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/15VELASQUEZ, MARCOS ANTOINE SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/15WHITTLE, ANDREW SCOTT HOLD FOR OTHER AGENCY-SPRINDALE PD MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/15WILLIAMS, CRYSTAL KAY MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT (4 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest