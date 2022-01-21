Midlands Mugshots- January 20 Jan 21, 2022 10:43 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/17BLACKWELL, KENDRICK TREMAIN GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT (6 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/17GARY, DAYWON AKEEM INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/17JAMES, EDDIE HARMON JR GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT MUNICIPAL BENCH WARRANT (5 COUNTS) CRIMINAL SEXUAL CONDUCT 3RD DEGREE DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/17WOOD, TAYLOR REX DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/17VILLAGRANA TURNER, CASEY MANUEL SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17TAYLOR, RICHARD CHANDLER HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17SHEALY, BRANDON WESLEY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17PORTERFIELD, CURTIS LEE HOLD FOR LMC-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17MOORE, WYNEKIA SHANTA GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/17MILLER, COREY ALLAN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17JEFFCOAT, AMMIE KAY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17GUTIERREZ, JULIAN MANUEL HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17GREEN, MICHAEL BRIAN TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17COOK, KENNETH ALLEN MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17CHAVIS, JOHNNY LEON DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (3 COUNTS) GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17CERVANTES, FRANCISCO JAVIES HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17CANZATER, JAMARIUS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest