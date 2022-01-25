Midlands Mugshots- January 24 Jan 25, 2022 10:35 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/16AIKEN, JACQUELINE ELAINE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16DALEKOREY, TIMOFEY HOLD FOR KERSHAW PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16FILYAW, JAMES CHRISTOPHER MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/16GUILARD, TERESA HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/16IRONS, JUDSEN THOMAS BREACH / BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/16JAMIE, PABLO MACIAS TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/16JOHNSON, JOSEPH ANTHONY HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/16KING, JAMES ELLERBRE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/16PRICE, JULIE A GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/16ROBBS, NANCY FORKTUS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/16ROBINSON, DELIJAH WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16TORRES, CHRISTOPHER DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE RESISTING ARREST HABITUAL TRAFFIC OFFENDER FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 13/16WALKER, JOSHUA ADAM HOLD FOR PELION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/16WEATHERS, STEVE GLENN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16WEST, TIMOTHY JAMES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/16WHETSELL, MYRON KIM MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest