Midlands Mugshots January 28

LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE $10,000 OR MORE
LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
BURGLARY / SAFECRACKING