Midlands Mugshots- February 2 Feb 3, 2022 10:50 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/22AKERS, HUNTER LEE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/22BRADBERRY, ANDREA LEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/22BRYANT, LEVI MARTIN DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/22GONZALEZ, CHRISTINA MARIE FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 5/22GORIE, BENJAMIN DAMIEN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/22LAWRENCE, KELLY GILES DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/22MILLER, DEMERIS RAFAEL SEX / SEX OFFENDER REGISTRY, GIVE FALSE INFORMATION WHEN REGISTERING - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/22SMITH, KEITH DANIEL ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/22YANG, DONGLIN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/22WARD, JESSICA YVONNE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS (2 COUNTS) POSS OF DRUG PARA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/22SPIRES, BRENT CODY TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/22SMITH, JOSHUA TYLER ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DRUGS/PARAPHERNALIA/UNLAWFUL POSS SELL ADVERTISE ETC (CIVIL) TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/22SHAW, DAVID LEE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/22RUMPH, WARREN BRUCE HOLD FOR CHAPIN PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/22PATEL, KEVALKUMAR BHARATKUMAR ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/22NGUYEN, TUAN DUC PUBLIC INTOX WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON DISCHARGING FIREARM IN TOWN LIMIT WEAPONS / USE OF FIREARM WHILE UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/22MCCULLOUGH WILLIAMS, TAMYA GIRALDA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/22GROOMS, CARLOS ANTONIO DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/22FILLINGER, ZACHARY LLOYD TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/22BOLTON, COLBY LEVI DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MUNICIPAL- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/22BELL, KATIE LEE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/22ALLEN, NATHANIEL JOHN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest