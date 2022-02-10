Midlands Mugshots- February 9 Feb 10, 2022 10:41 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/20ABNEY, BETTY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/20CLAMP, CANDISE NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/20CULLER, ALEXIS KIARRA BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/20DELOACH, BRIAN WESTLEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/20IZQUIERDO, MARCOS ALDAHIR VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/20KNEECE, CASEY J MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/20MARTIN, OLIVER MARQUELL DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20MCMURRY, MICHAEL TRAVIS BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20ORTIZ, ELISHA D DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20RODRIGUEZ, MAGGIE ELIZABETH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20SCOGGINS, PRESTON STOKES (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20SUBER, RAYSHAWN ANTHONY MURDER / MURDER CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20SUMMERS, CHASE MATTHEW MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/20TILLMAN, CHRISTOPHER DWAYNE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR ARSON / ARSON - SECOND DEGREE ANIMALS / ILL TREATMENT OF ANIMALS IN GENERAL TORTURE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20VICTOR, CHRISTOPHER JOHN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20WEST, LORENZO JAMES LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20WILSON, BRADY LEE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 18/20WIRT, RUSSELL JAMES CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 19/20WOOD, WILLIAM PUBLIC INTOX-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20YOUNG, DEMAURIAN ALTYRIC NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest