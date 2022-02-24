Midlands Mugshots- February 23 Feb 24, 2022 10:27 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/20BAKER, DANIEL LUKE FAMILY COURT (2 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 2/20CRAIG, WALTER D FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD < $500 IN 6MTHS (3 COUNTS) FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FINANCIAL IDENTITY FRAUD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/20GAZELLA, JOSEPH THOMAS DRUGS/MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(b) & (c), LSD, AND SCHED. II - 3RD OR SUB. OFFENSE TRAFFICKING COCAINE BASE (CRACK) 10G BUT < 28G - 3RD OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/20GALLMAN, CAMERON DEMONT DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 2ND OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/20WISE, KEVIS DEVON TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/20WINGARD, REBECCA HOPE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/20STORK, JAMES MASON MURDER / ATTEMPTED MURDER (3 COUNTS) WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN WEAPONS / DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE, AIRCRAFT, ETC. W-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20MOONEYHAM, TAYLOR SHAE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20MONTGOMERY, SARA COLLINS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20MITCHUM, SEAN HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20MAES, ROBERT PAUL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20HICKS, MICHAEL PAUL LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20GONALEZ, LUIS LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/20FAIRCHILD, KELEIGH MILES MUNICIPAL- DRUG PAPAPHERNALIA HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20DICKERSON, MICHAEL GLENN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20COOK, SHANTA SIRI DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20BUSTAMANTE, ROXANNE ANTONETTE COX GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20BRAKEFIELD, ROBERT EMMIT BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20BRADBURY, LORI HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20BLUE, HISHAWN TYRON BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest