Midlands Mugshots- February 24 Feb 25, 2022 10:38 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/24ANDERSON, KEITH DONALD HOLD FOR LCSD HOLD FOR IRMO PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24DAWSEY, DAVID REGINALD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/24DORSEY, DUSTY GAIL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24DREHER, ANDRE MARTEAU ALCOHOL / DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT SEX / INDECENT EXPOSURE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/24HARRIS, LOGAN TYEE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/24HARRIS, TERRELL MAURICE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/24HENDERSON, SHERWON DENESE NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/24HEWETT, KENDALL BLAIR DUI PER SE / DUAC, .08 BUT LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/24JEFFCOAT, LINDA K SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRESPASSING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/24JOHNSON, JAVARIS DONTELE HOLD FOR OTHER AGENCY (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/24JOYNER, MITCHELL ALVIN JR BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 12/24LAVOIE, PAUL PETER TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24MORRIS, MALIK RONALDSON MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24MYERS, ASHLEY NICOLE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/24RICE, WILLIAM HENERY HOLD FOR ALVIN S GLENN SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/24ROBINSON, TONY PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/24ROWE, TRACY KENARD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24ROWELL, BRITTANY DAWN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/24SCHUMPERT, CHRISTOPHER LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24SIMMONS, RYAN DWAYNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24SMITH, ROGER DEJON FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/24SOJOURNER, WILLIAM KIRBY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24STEELE, JAMARI DEYONTA BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24WICKER, MARY ALYSE DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest