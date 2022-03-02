Midlands Mugshots March 1

ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
PRISONERS / THROWING OF BODILY FLUIDS BY PRISONER, DETAINEE
ASSAULT POLICE OFFICER WHILE RESISTING ARREST OR SERVING PRO
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE