Midlands Mugshots- March 8

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI-LEXINGTON CO.
SHOPLIFTING / VALUE $2000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-01-0057)
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUB. OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO.
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
TRAFFICKING IN METH 10G OR MORE BUT LESS THAN 28G 1ST
POSSESSION OTHER CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE I TO V - 2ND & SUB OFFENSE
UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST-KERSHAW CO.