Midlands Mugshots- March 22 Mar 23, 2022 10:52 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/28AMICK, WESLEY LEE FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/28DAVIS, DAVID LEE LORENZO SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, OR ATTEMPT - VICTIM UNDER 16 YEARS OF AGE - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/28BRAZELL, BARRY EUGENE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/28LEWIS, MUSOKE MWAMABA DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 5/28MAYBIN, KEYONIA LASHIA FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/28MCCULLOUGH, RAYMON MICHAEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/28ROSARIO, EDWIN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/28TERRY, JAY C HOLD FOR SCDPPPS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/28STANLEY, DANIEL DERICE SEX / INDECENT EXPOSURE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/28SIMMS, TAISHAWN ALTERICK DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/28SILBER, WILLIAM EMIL GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/28SLATER, BRET EUGENE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/28ROBERTSON, JUSTIN SHANE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/28RICHBURG, DANIELLE REBECCA TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/28RICARD, ADAM GERALD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/28HUTTO, THOMAS WAYNE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/28WILLIAMS, EVANS MARKELL FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/28HURST, ANTONIO TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/28GRIFFIN, DAMIEN WAYNE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC / DISREGARDING STOP SIGN TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/28GANTT, DOMINIQUE TYQUWAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/28CRIDER, WENDY R TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/28CRANE, ATHENA STACY HOLD FOR TRESPASSING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/28CONYERS, ROBERT JASON DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 2ND OFFENSE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/28COLMAN DAWSON, LAWRENCE DAQUAN MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/28COLEMAN, JESSICA RAE LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI TRAFFIC/HIT/RUN, DUTIES OF DRIVER INV. IN ACCIDENT GREAT BOD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/28CLARKSON, DARNELL LEKEITH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/28BROWN, ROBERT DEAN LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/28BIVINS, ANNETTE D DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest