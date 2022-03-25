Midlands Mugshots- March 24 Mar 25, 2022 10:50 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24BORON, WAYNE LEROY (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB (2 COUNTS) CHOP SHOP, UNLAWFULY OWN, OPERATE, CONDUCT, TRANS OR SELL VE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24BRAXTON, BRITTANY NICOLE HOLD FOR SPARTANBURG HOLD FOR GREENVILLE HOLD FOR COLUMBIA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/24BREWSTER, GARY EDGAR MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24BUSBY, TATIANA MARIE MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/24CHAMBERS, GARY E DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/24CHANCE, WHITNEY RENEE DRUGS/TRAFFICK METH. OR COCAINE BASE > 100G BUT < 200G-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/24CORGAN, BRADLEY DANIEL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/24DAILEY, GRAYSON JARRETT FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/24DANILES THOMPSON, NELISSA MCCLOUD PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/24GALLMAN, WILLIAM MICHAEL ANIMALS / ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/24HENDRICK, WENDY RENEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/24HERNANDEZ, MISTY DAWN SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24HERRING, STEPHEN KEITH CONTEMPT / CONTEMPT OF FAMILY COURT BY CHILD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24HOLLOWAY, GARY ANTEIL VEHICLE / FAILURE TO DELIVER CERTIFICATE OF TITLE BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/24HUGHES, HEATH DAVIDRE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/24KNIGHT, PATHYNA WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/24LANGFORD, DERRILL EUGENE KIDNAPPING / KIDNAPPING ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24LONG, CRAIG JON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/24MASTERS, THEODORE WAYNE TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24MCGEE, WAYNE RAY TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24MONCIRIS, OSCAR LOPEZ DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24OWENS, ROBERT ERIC TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24TOTO, JOHN LEWIS ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24WESSINGER, JOANNA NOELLE ANIMALS / ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest