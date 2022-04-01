Midlands Mugshots- March 31 Apr 1, 2022 11:08 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/27AUSTIN, TIFFANY MONIC BREACH / BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/27BURGESS, TIFFANY SHENEKE DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/27FURMAN, JAMES LORENZO Sex Offender Registry PETIT LARCENY <$2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/27JOHNSON, BRIAN JEROME JR GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 5/27ORR, JAMES NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE < .10 - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/27WHEELER, JOYCE MOUZON TRAFFICKING IN METH 10G OR MORE BUT LESS THAN 28G 1ST DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE USE LICENSE PLATES OTHER THAN VEHICLE ISSUED Violation of Terms of Probation-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/27EPPS, JOHNNIE JAMES WILSON NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/27JOHNSON, ISAIAH MONTRICE ROBERT MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)- NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/27WILLIAMS, RAYMOND. E NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/27WILSON, PHYLLIS LOUISE FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY (7 COUNTS) FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT (5 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/27WAGNER, DAKOTA AARON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/27THOMAS, TARIK TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/27SYKES, CHANDLER BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT,GREATER $2K LESS $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/27SOLESBY, STEPHEN GREGORY HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/27SIMS, WHITMAN R TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/27RAMIREZ LOPEZ, JUAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/27OSBORNE, JAMES EDWARD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/27NANTZ, CYNTHIA HARSEY DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS TRAFFIC / USE OF ANOTHER`S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICAT FAULTY EQUIPMENT POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/27MONTERREY, ALEJANDRO COLIN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/27METCALF, JASON GLEN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/27MCDANIEL, CHARLES DURANT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/27MCCLINTON, GROVER CURTIS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/27FOSTER, VERSHAWN DEVONTE MARQUIS TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/27FELDER, TOREY MIGUEL TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION TRAFFIC / WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/27DELOACH, DAVINA DENISE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/27CARTER, RAHSHON JALEEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/27BROWN, BETHANY ANN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest