Midlands Mugshots- May 1 May 2, 2022 10:49 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/14BRAUN, MARCUS RILEY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 2/14BROWN, CHARLES XAVIER HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. 3/14CANFIELD, STEVEN LEE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 4/14CLARK, CHRISTOPHER DAQUAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 5/14GALLMAN, ASHLEY TAMIA FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. 6/14GALLMAN, LUTHER FREDRICK DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 7/14GALLMAN, TYRIC COVAN FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. 8/14GEATHERS, KEYANNA MONAE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 9/14HOWELL, KENNETH DANIEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 10/14MORRIS, JOHN MICHAEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. 11/14MOSES, BRANDON POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO. 12/14PETERS, SHANNON TIMOTHY TEMPORARY HOLD-KERSHAW CO. 13/14ROBINSON, MARK ANTHONY DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 2ND OFFENSE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 14/14STONE, KAYLA IRENE HOLD FOR AIKEN PD-LEXINGTON CO. Check out Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest