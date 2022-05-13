Midlands Mugshots May 13

DRIVING UNDER SUSPENSION
Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued
FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
UNLAWFUL ADVERTISEMENTS
RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
3/46
BARRESI, DREW ANTHONY
POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF(PRIOR TO 6/7/05)
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
4/46
BECK, BESSIE MELISSA
ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
5/46
BLACK, LUCY MARY
BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
6/46
BOUKNIGHT, AKEEM SHAROD
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
7/46
BURKS, STEPHEN DANIEL
PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
8/46
BUTLER, JOSEPH ALAN
PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
9/46
CAMPBELL, PETER
No Charges Listed
10/46
EPPS, SHYHEIM RAQUAN
SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
DRIVING UNDER SUSPENSION
11/46
FALLWELL, JONATHAN PATE
WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
12/46
GOMEZ, MARIA ANGELES
SHOPLIFTING UNDER $2,000
13/46
HAMMOND, ANTHONETTE DEANGELO
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD DEGREE
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR (< 11 YEARS OLD)
14/46
HART, CORY TRAVIS
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR (UNDER11)- FIRST DEGREE (AFTER 6/1/05)
15/46
HUGGINS, APRIL SHANELLE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
16/46
JOHNSON, BRANDEE SUE
ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
17/46
JOLLIE, BENJAMIN MICHAEL
HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
18/46
LAWRIMORE, WAYNE ALAN
DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
19/46
LEDFORD, NICKLAS JAXSON
PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
20/46
YOUNG, TYLER ROBERT
A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
21/46
WILSON, KEVIN JERMAINE
Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
22/46
WALLING, MICHAEL DAVID
DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
23/46
VAKALIS, EVANTHIA
DRIVING UNDER SUSPENSION
FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
24/46
TROIANO, TONY LEE
SHOPLIFTING UNDER $2,000
25/46
TELFORD, GREGORY NIGEL
SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
26/46
SUAREZ, GENARO JOSE
SHOPLIFTING UNDER $2,000
27/46
STALEY, JAMES DENNIS
STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF
28/46
SOTO, ALEXANDER WILLIAM
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
29/46
SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
30/46
SCOTT, QUATREZ TYLEEK
PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
31/46
SANDERS, HENRY SCOTT
FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE
32/46
ROBINSON, RAKIM KAYSHON
Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
33/46
ROBINSON, ANDREW LAMONT
CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
34/46
RITCHIE, MICHAEL JOSEPH
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
35/46
PULSIFER, JASON ROBERT
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
36/46
PRICE, FRANKLIN VEREEN
PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
VIOLATION OF PROBATION
37/46
PERRY, CHRISTOPHER LEE
PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
38/46
PARSONS, GEORGE WILLIAM
FAILURE TO APPEAR
39/46
MELECA, LOGAN HUNTER
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
40/46
MARLOWE, JOHN MILBY
NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB
41/46
LEWIS, RYAN WILSON
SHOPLIFTING UNDER $2,000
42/46
LOGAN, CHRISTOPHER SHYMEEN
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
43/46
PENN, ANTHONY A
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
44/46
ROBINSON, ELAJUWON DAVONE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BREACH / BREACH OF PEACE, AGGRAVATED IN NATURE