Midlands Mugshots- May 26 May 27, 2022 11:00 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/23ACKISS, JOHNATHON ROBERT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 2/23ASKEW, STARRIA FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. 3/23BAKER, JAQUEZ DRESHAUN DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. 4/23BLACK, ROBERT ANDREW (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. 5/23CLARK, LESHONDA SHANEE` DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 6/23CLARK, STEPHANIE KAE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 7/23COCHRAN, JOAB ALI TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. 8/23FORREST, DAVID L DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 9/23FRY, TISHA K ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 10/23GOSSON, CARRIE ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 11/23HAMPTON, ULYSSES DEVON ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 12/23HEADLEY, PARKER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 13/23JACKSON, TAMMY MR MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 14/23KEATON, ANGELA DANIELLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. 15/23KOSHAR, JAMES ALLEN TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000-LEXINGTON CO. 16/23LONG, GYLIAN WILLIAM HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 17/23NELSON, MICHAEL PAUL FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 18/23NICHOLSON, RODNEY III FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 19/23POWELL, JEFFREY NAQUAN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. 20/23THOMAS, D`MARQUS LAQUEN HOLD FOR CALHOUN CTY PROBATION-LEXINGTON CO. 21/23SABINA, KEVIN EDWARD TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. 22/23SMITH, GENE AUTRY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 23/23SPURLOCK, SAMUEL CAIN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST-LEXINGTON CO. Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest