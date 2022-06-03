Midlands Mugshots- June 2 Jun 3, 2022 10:46 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/21ANDREWS, RKENNED AUGUSTINE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 2/21BAILEY, WILLIAM BRICKLAND DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. 3/21BUTLER, ELIZABETH MARLENS BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. 4/21CARTAGENA, JAVIER TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. 5/21CRISANTOS, ELEUTERIO CRUZ TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 6/21DAWKINS, WENDELL CURTRELL BREACH / BREACH OF TRUST OBTAIN UNDER FALSE >$2000 <$10000-LEXINGTON CO. 7/21DRAGAN, ANCA MAGDELANA MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. 8/21EVANS, TILLMAN HENRY DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION-NEWBERRY CO. 9/21HALL, JASON HENRY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE -LEXINGTON CO. 10/21JONES, ALONZO DAJON TYRONE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-NEWBERRY CO. 11/21MARTINEZ, JUAN ARTURO HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 12/21MYERS, ROBERT JAKARRI GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 13/21NASH, TREVOR DYLAN HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. 14/21PAGE, ROBERT ELLIS HOLD FOR CITY OF COLUMBIA-LEXINGTON CO. 15/21RAINEY, FRANKIE LEON DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 16/21SCOTT, NATHANIEL CHRISTOPHER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 17/21TOTO, JOHN LEWIS ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY-LEXINGTON CO. 18/21VENCILL, DENNIS RAY DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 19/21WELLS, BETSY RENEE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. 20/21WIGGINS, HEATHER ELAINE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. 21/21ZAPATA, CARMEN LIZETH HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest