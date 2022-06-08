Midlands Mugshots- June 7

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, TEACHER, PRINCIPAL
RESISTING / ASSAULT, BEAT, OR WOUND POLICE OFFICER SERVING PROCESS OR WHILE RESISTING ARREST-NEWBERRY CO.
7/23
DEANS, LEWIS ANDREW
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE-KERSHAW CO.
8/23
ELLIS, JUSTIN RAHARD
INDECENT EXPOSURE
DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO.
9/23
FERRARE, EDWIN ANTHONY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
10/23
GRIFFIN, TKEYAH DYSEHYL
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE-LEXINGTON CO.
11/23
HAVIRD, MELINDA A
DISTRIBUTION OF METH 3RD OFFENSE-KERSHAW CO.
12/23
HICKS, DAVIN GERARD
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)
BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO.
13/23
HINKLE, AMBER G
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
14/23
KEMMERLIN, BRIAN ALLEN
LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT-LEXINGTON CO.