Midlands Mugshots- June 8

BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE
MUNICIPAL- FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO.
2/21
BOCKUS, ANTHONY NICHOLAS
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000-LEXINGTON CO.
3/21
BRANCH, EVERETT DEAN
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
CARJACKING / TAKE OR ATTEMPT A VEHICLE BY FORCE FROM PERSON,-LEXINGTON CO.
4/21
CONKEL, JOHN ROBERT
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
5/21
DUNCAN, JAMES LEE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE
LITTERING < 15LBS OR 27 CUBIC FEET - 1ST & 2ND OFFENSE-KERSHAW CO.
6/21
DUNNING, LEWIS EDWARD
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH-LEXINGTON CO.
7/21
ELLIOTT, WILLIS ELIJAH
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-LEXINGTON CO.
8/21
GODFREY, VANESSA MARIE
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT (2 COUNTS)-NEWBERRY CO.
9/21
GOMEZ SANTIZ, JOSE ALFREDO
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE-LEXINGTON CO.
10/21
HYATT, JAMES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO.
11/21
KNIGHT, ALONZO
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. COCAINE BASE, 2ND OFFENSE (2 COUNTS)
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF. OR PWID, OF CONT. SUB., NEAR SCHOOL (2 COUNTS)-NEWBERRY CO.
12/21
JAMISON, TYLEE E
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO.
15/21
LARSON, LAURA
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO.
16/21
LYNN, CASEY T
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.
17/21
OLSEN, MICHAEL ALAN
MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y-LEXINGTON CO.
18/21
STEPHENS, DEREK JACOBY
DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF. OR PWID, OF CONT. SUB., NEAR SCHOOL
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.
19/21
TAYLOR, CHRISTOPHER
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO.
20/21
WAKEFIELD, DANIEL JOHN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
21/21
WILLINGHAM, ALLYCEA GRACE
DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF. OR PWID, OF CONT. SUB., NEAR SCHOOL
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.