Midlands Mugshots- June 9

INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
2/19
BRYANT, LISA MICHELLE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO.
3/19
CAVALEAR, TIMOTHY WILLIAM
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE-LEXINGTON CO.
4/19
CRAIG, JOSEPH MICHAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
5/19
DRAKEFORD, STYRON LAMAR
HOLD FOR LANCANSTER CO SO-LEXINGTON CO.
6/19
GAFFNEY, TYSHAWN
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
HOLD FOR AIKEN COUNTY-LEXINGTON CO.
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE (2 COUNTS)- KERSHAW CO.
10/19
LEWIS, IYANA FABERJE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
11/19
MAXIM, STEVEN PATRICK
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR (2 COUNTS)
SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y-LEXINGTON CO.