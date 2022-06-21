Midlands Mugshots- June 20

DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.
A. 2ND OFFENSE & SUB OFFENSE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
HABITUAL TRAFFIC OFFENDER-KERSHAW CO.
2/20
MCDERMOTT, THOMAS JAMES
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO.
3/20
MOSELY, JUSTIN BERNARD
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO.
4/20
GRAHAM, REGINALD
TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN-NEWBERRY CO.
5/20
KENNEDY, DIAMOND DOMINIQUE
SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO.
6/20
LAWSON, HOLLY ANN
DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO.
7/20
JETER, RICKY ANTHONIA
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO.
8/20
TAYLOR, JESSICA JEAN
SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO.
9/20
VARGAS, GARARDO MARTINEZ
SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR OR ATTEMPT - VICTIM UNDER 11 YRS OF AGE - FIRST DEGREE-NEWBERRY CO.
10/20
WADE, SALLY KRISTEN
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K-LEXINGTON CO.
11/20
STOUDEMIRE, THOMAS HEYWARD
HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO.
12/20
STEVENSON, SAMEERA SIMONE
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE-LEXINGTON CO.
13/20
RILEY, RONALD LEWIS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
14/20
RAY, ROBERT LEE
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y-LEXINGTON CO.
15/20
MULDROW, DONOVAN RAMON
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
16/20
MORRIS, AVERY JOSEPH
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO.