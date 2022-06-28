Midlands Mugshots- June 27 Jun 28, 2022 11:48 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/30CLARY, MATTHEW CHRISTOPHER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 2/30DELIA, VICTOR JOSEPH ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 3/30DEPPERMAN, JAMES ARTHUR BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. 4/30DIGGINS, JASON BANKING/FEDERALLY CHARTED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION FORGERY / FORGERY VALUE < $10000-LEXINGTON CO. 5/30FONDATI, LYNN MARIE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. 6/30FORTIER, ISAAC ANTHONY NEWBERRY CO. 7/30GALAN, CARLOS DANIEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. 8/30GARRICK, RUBEN CHRISTOPHER MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. 9/30GREGORY, JESSE LEE WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST-LEXINGTON CO. 10/30HERRON, SHANNON CHEA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. 11/30HOTTO, STUART DANIEL SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS POSSESSION DRUG PARA-LEXINGTON CO. 12/30HUTTO, THOMAS WAYNE HOLD FOR TOWN OF LEXINGTON-LEXINGTON CO. 13/30JENKINS, BURTON SCOTT JR UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA Violation of Terms of Probation-KERSHAW CO. 14/30LINDLER, MATILDA WISE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE-NEWBERRY CO. 15/30LOONEY, KENNETH CHARLES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. 16/30MARTIN, DAVID RAY DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. 17/30MCMILLIAN, MICHAEL JEROME DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 18/30NORMAN, JAMES EDWARD DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP-LEXINGTON CO. 19/30PARROTT, JOHN MATTHEW DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.-NEWBERRY CO. 20/30RICHARDSON, RANDREIKA SHARDA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. 21/30ROWELL, KEANA SHARON DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 22/30SIMPSON, DAMEON ANDREW BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K-LEXINGTON CO. 23/30SMITH, NIGEL TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR FAMILY COURT ARREST WARRANT-LEXINGTON CO. 24/30SPIRES, COURTNEY LYNN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. 25/30STEELE, CARTER SHAWN HOLD FOR DV 3RD-LEXINGTON CO. 26/30TERRY, VALERIE PETERSON DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 27/30WARREN, JACOB WAYNE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 28/30WEST, TIMOTHY JAMES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. 29/30WILEY, PATRICK ANDREW HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. 30/30ZIMMERMAN, MICHAEL CHASE DRUGS/TRAFIC HEROIN, MORPH ETC >4G <14G-1ST OFF DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW-LEXINGTON CO. Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest