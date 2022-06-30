Midlands Mugshots- June 29

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE-NEWBERRY CO.
3/19
CHERRY, QUANICIA CONSAELA
HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO.
4/19
COLLINS, TYRECO QUANTRELL LAMAR
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO.
5/19
DIAZ PEREZ, NERY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO.
6/19
GEARHART, JAMES VINCENT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
7/19
HATFIELD, WILLIAM CHARLES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
8/19
HENSLEY, DANNY STEVEN JR
DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE
FAMILY COURT-KERSHAW CO.
9/19
HUDGENS, AMBER SHAE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO.
10/19
JAMES, CHELSEA NICOLE
HOLD FOR AIKEN-LEXINGTON CO.
11/19
JEFFERSON, ANTHONY RAMON
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO.
12/19
KOON HOBBY, HEATHER ANN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
13/19
LOVELY, ERIC JA QUAN ANDRE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC / DEFACE VEHICLE LICENSE PLATE WITH INTENT TO DEFRAU
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO.
14/19
MIMS, RODNEY DWAYNE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
15/19
QUINONES, JESUS JACOB
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO.
16/19
SHISLER, SIERRA MONTANA
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
17/19
WHETSTONE, STEPHEN VINCENT
HOLD FOR POSS STOLEN GOODS-LEXINGTON CO.
18/19
WILLIAMS, ERIC FERNADEZ
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO.