Midlands Mugshots- June 30

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO.
SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REG - 3RD/SUB-LEXINGTON CO.
7/26
HAMMACK, TRAVIS LEE
HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO.
8/26
HARDEE, JOHN ROSS
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO.
9/26
HARTLESS, ARTHUR LEE
HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO.
10/26
HARTLEY, MATTHEW
HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO.
11/26
HUGGINS, WILLIAM LEWIS JR
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
POSSESSION/SELL/DISPOSAL OF A STOLEN VEHICLE > $2000 < $10000-KERSHAW CO.
12/26
KILCHENSTEIN, HEATHER MARIA
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
HOLD FOR LSD-LEXINGTON CO.
13/26
LANE, CLIBURN
DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJUR-LEXINGTON CO.
14/26
LOEBLE, WILLIAM DEXTER
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND-LEXINGTON CO.
15/26
LUGO, JONATHAN LUIS
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
INTERFERRING WITH A POLICE INVESTIGATION
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO.
16/26
MEANS, ALEXANDER DEMETRIUS
HOLD FOR OTHER AGENCY
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
HOLD LCSD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
19/26
SIMMS, RALPH LLOYD
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH-LEXINGTON CO.
20/26
SMITH, TAQUANTIS
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST (15 COUNTS)
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI (12 COUNTS)
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 (2 COUNTS)-LEXINGTON CO.
21/26
STOUDEMIRE, BENNIE LEE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO.
22/26
SULLIVAN, COURTNEY NICHOL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND-LEXINGTON CO.
23/26
TERRY, ROBERT T
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST-LEXINGTON CO.
24/26
THAMES, KEVIN MARK
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND-LEXINGTON CO.