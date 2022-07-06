Midlands Mugshots- July 5

LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
METALS / INJURY OBTN NONFERROUS METALS RESULT. IN GRT. BOD H
TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES-LEXINGTON CO.
7/26
GOMEZ ORDONEZ, NELSON JULIAN
NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
MINOR / PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
NEWBERRY CITY ORDINACE TRESSPASSING IN CITY PARK-NEWBERRY CO.
8/26
GOODSON, TRACEY DENISE
BREACH / BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO.
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE
KIDNAPPING / KIDNAPPING
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED-NEWBERRY CO.
11/26
HAMPTON, ROMAN TYRESE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
12/26
JOHNSON, BRITTANY LYNN
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST-LEXINGTON CO.