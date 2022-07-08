Midlands Mugshots- July 7 Jul 8, 2022 11:07 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24ALEWINE, SANDY MASON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 2/24ALLEN, RANDELL AIRPORT RULES AND REG 55-11-350-LEXINGTON CO. 3/24BAKER, DALLAS MARVIN HOLD FOR SCHP-LEXINGTON CO. 4/24BLANDING, CHARLES EDWARD MAGISTRATE BENCH WARRANT-KERSHAW CO. 5/24BRAKEFIELD, MARIAH SHAY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 6/24CALHOUN, IKEA SHAVON HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 7/24CORDER, RUBY SMITH HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. 8/24CRAPS, CHARLES KEVIN DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. 9/24DESOTO, TYLER THERON TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE (2 COUNTS) TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. 10/24DYCHES, NORMAN WESLEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 11/24ELLIS, MARSHALL KENT HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 12/24FISCHER, YVONNE MARGARET FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE MORE THAN $500 IN SIX MONTH PERIOD-NEWBERRY CO. 13/24FRANCISCO, FELIPE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 14/24GALLAGHER. JOSHUA RORY MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. 15/24HINES, ALJABIR RANEQ HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 16/24KAREIVA, CHRISTOPHER ALAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 17/24KEENER, KIMBERLY SENORA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. 18/24KNIGHT, CHRISTOPHER JAMES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 19/24LANDAVERLE, FREDY SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/ MINOR - UNDER 11Y 1ST DEGREE KIDNAPPING / KIDNAPPING-LEXINGTON CO. 20/24LEOPARD, AMY MICHELLE FAMILY COURT-KERSHAW CO. 21/24ROGERS, BRYAN PAUL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 22/24WALLACE, JOSEPH KYLE RESISTING ARREST DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. 23/24ZEIGLER, JOSEPH RICHARD DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS-NEWBERRY CO. 24/24ZARATE LLAVEN, WILBER HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest