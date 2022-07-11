Midlands Mugshots July 10 Jul 11, 2022 9:44 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/15BARRETT, ANTHONY BENJAMIN DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE POSS OF DRUG PARA 2/15BUTLER, BRUCE BERNARD HOLD FOR HORRY CO 3/15CANADY, DONNISE DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA INTERFEARING WITH LAW ENFORCEMENT 4/15CUNNINGHAM, TYRESA NAJAE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE 5/15FRIER, AMANDA CHRISTINE HOLD FOR PROBATION HOLD FOR SPRINGDALE 6/15GADDY, TYLER LEE HOLD FOR OTHER AGENCY 7/15GRANT, ANETTA SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000 8/15HAYES, CHRISTOPHER ALLEN MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 9/15HORNE, ERIK CARSON DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE & SUB OFFENSE NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE OPEN CONTAINER 10/15JEFFCOAT, AMMIE KAY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 11/15JOHNSON, KATIE LOUISE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 12/15JONES, JAYMARIS TY’DELL ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 13/15MANUELES, BENIGNO MENDEZ OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE 14/15SCHMITZ, STORY ELIZER INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY NEWBERRY CITY ORDINACE LITTERING NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA 15/15TOBON, JUAN CAMILO RESISTING / ASSAULT, BEAT, OR WOUND POLICE OFFICER SERVING PROCESS OR WHILE RESISTING ARREST DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest