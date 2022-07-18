Midlands Mugshots July 17

TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
5/18
DINKINS, KASEY TODD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
6/18
GREGORY, TYSON MATTHEW
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
7/18
GUNN, RAYNE WILLOW
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOS
8/18
HUBERT, ADRIANA KAYLEE
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
9/18
JENKINS, CAMERON S
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
10/18
KNAPPER, DARRON CURCI
HOLD FOR LCSD
11/18
MCDANIEL, JEFFREY JOSEPH
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
12/18
MCGILL, DOUGLAS HARRIS
HOLD FOR OTHER AGENCY LTPD
13/18
MOORE, JENNIFER RESHAWN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
14/18
PAIGE, CHRISTOPHER
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
15/18
ROSS, MARK ALLEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/18
SMITH, STEVEN
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000
17/18
TIDWELL, JAMES JASON
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 2ND OFFE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE