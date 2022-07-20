Midlands Mugshots July 19 Jul 20, 2022 9:22 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/18ALLEN, LISA NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY 2/18BAILEY, NICOLE LYN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 3/18CADDEN, WILLIAM JOHNNY FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 4/18CASTILLO, BRANDON TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 5/18CLARK, JAYLIN ANTWON SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 6/18GOODWIN, DOUGLAS DELANY DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST 7/18HALL, SHANA JANE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINA 8/18JACKSON, ROGER INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 9/18JOHNSON, VALI NAOMI CLARK MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS 10/18LYBRAND, LATOYA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 11/18MACK, TIMOTHY JARED INDECENT EXPOSURE 12/18MCMILLON, KRISTINA NOEL DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT 13/18MOBLEY, MATTHEW ANTONIO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 14/18MORRIS, KATIE RUTH MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 15/18TAYLOR, TIMMY RAY KIDNAPPING / KIDNAPPING DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 16/18TUBBS, ERIN ASHLEY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT 17/18WELLS, TREIANA NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY 18/18WISE, TYKERIUS DONTRELL ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest