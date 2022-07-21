Midlands Mugshots July 20

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
4/16
HAMMONS, TAYLOR LEE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
5/16
KEENUM, HARTWELL TYLER
SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE
6/16
LARSON, DAVID
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
7/16
LOPEZ, BARRY JULIO
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
8/16
LUNA, CHRISTIAN JESUS
DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS
9/16
MCCOSKER, DEANNE JOAN
TRESPASSING - ENTERING PREMISES AFTER WARNING
10/16
MOORE, OMAR
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/16
MORIN, JOHN PATRICK
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
12/16
RUMSEY, ANDREW MICHAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
13/16
SMITH, TAMMY DENISE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
14/16
THOMAS, BRITTNEY LYNN
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
15/16
WASHINGTON, LAWRENCE CHARLES
Violation of Terms of Probation
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE