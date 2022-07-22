Midlands Mugshots July 21

MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
2/33
BOYD, TAMIA ADAIR
HOLD FOR CAYCE
3/33
BURTON, MARKEVIAS OBRIAN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
4/33
CHANDLER, JOSHUA ROLLIN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
5/33
CONRAD, ASHLEY MICHELLE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
LARCENY / AFFIXING FRAUDULENT PRODUCT CODE, 1ST OFFENSE
6/33
DADISMAN, SHAY WILLIAM
Drugs / MDP, Narcotic drugs in Sch. I(b) & (c), LSD, and Sched. II - 2nd Offense
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 2ND & SUB OFFENSE
Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base 2nd offense
7/33
DRAFTS, BRIDGET ELLEN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
8/33
DRAWDY, RICHARD DENNIS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
9/33
GILLEO, FRANK
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
10/33
GORE, KIRK JEREMY
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V
11/33
GOTSHALL, JEANNE HOLMES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
12/33
GUNTER, WILLIAM CARLTON
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
STALKING / STALKING
VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
HOLD FOR PROBATION
13/33
JONES, LARRY LEE
Charge not listed
14/33
JONES, TRENT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
19/33
MACK, VANTRONE A
MUNICIPAL- FAILURE TO OBEY POLICE COMMAND
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
20/33
MARTIN, DAVID RAY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
LITTERING / LITTERING , LESS THAN 15 LBS. OR 27 CU. FT. IN V
MUNICIPAL- LOITERING
21/33
MARTIN, WILLIE EDWARD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
22/33
MICKENS, JARVIS ANTWANIT
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
23/33
MUIR, CHARLES MILLER
HOLD FOR CAYCE
24/33
PALMER, DESMOND LAMONT
HOLD FOR LCSD
CHECKS/FRAUD CHECK OR STOP PAYMENT $500-10K ENHANCEMENT
25/33
POOLE, KAYLA LEE
HOLD FOR OTHER AGENCY
26/33
RAYBURN, SHAWN EDWARD
SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT 11 TO 14 YO 2ND D
SEX / PROMOTING THE PROSTITUTION OF A MINOR
27/33
TAYLOR, JOEY LEM
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
28/33
TODD, JUSTIN
HOLD FOR OTHER AGENCY
29/33
WALLACE, SHAQUARIA
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT
30/33
WICKER, REGINALD TREMAIN
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
TRAFFIC / POSSESSION OF MORE THAN ONE DRIVERS LICENSE