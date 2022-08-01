Midlands Mugshots July 31 Aug 1, 2022 9:12 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/20ADAMS, BRENTON THOMAS POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA 2/20BELTON, COREY A MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000 3/20BONHAM, RAHEEM JAMAR DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 4/20BOURDEAU, JOHN EDMOND OPEN CONTAINER (ALCOHOL) 5/20BOYD, CHAD PHILIP NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION 6/20COOK, JAMES RAYMOND PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY 7/20DOUGLASS, AUSTIN HEYWARD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 8/20FOX, CECIL ERIC HOLD FOR LCSD 9/20GARVIN, TIMOTHY PAUL MUNICIPAL- TRESPASSING 10/20HARDY, KOBE JERROD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 11/20HICKS, HALEY K HOLD FOR LCSD 12/20HOULT, VICTORIA, MAY HOLD FOR CAYCE PD 13/20JIMENEZ MACK, DANNY PAUL DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 14/20LEAL, ISMAEL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 15/20RILEY, TRAVIS LENELL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 16/20ROBINSON, JASON LEE POSSESSION OF COCAINE BASE (CRACK) - 1ST OFFENSE TRAFFICKING IN METH 10G OR MORE BUT LESS THAN 28G 1ST POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME 17/20ROCCIA, LOUIS LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 18/20SMITH, MARIO DONTE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 19/20STEPHENS, MARQUIS TERELLE REPORT / FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONY VIOLATION 20/20WILLIAMS, DARYL MCCAUTHER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest