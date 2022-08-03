Midlands Mugshots August 2

(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
4/14
GRAHAM, SCHAFFER ONEAL
HOLD FOR CHAPIN PD
5/14
HARRIS, TERRELL MAURICE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
6/14
HEGLER, KEELY ANGEL
UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD/HELPLESS PERSON
7/14
HUNTLEY, TOMAS JOSEPH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
8/14
KENNERLY, STEVEN BRETT
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
9/14
LISK, JOSHUA PAUL
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
10/14
MCCOY, CORY TYRELL
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
11/14
MEDLIN, PAUL EDWIN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 4TH
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS
12/14
SHARPE, DUSTYN CHRISTOPHER
HOLD FOR PUBLIC DEFENDER (JUDGE BUCK)
13/14
SMITH, JARVIS TERRELL
MUNICIPAL- DRUG PARAPHERNALIA
MUNICIPAL- RESISTING OFFICER
MUNICIPAL- TRESPASS AFTER NOTICE