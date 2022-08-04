Midlands Mugshots August 3 Aug 4, 2022 8:53 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/28ARD, JERRY THOMAS ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE HOLD FOR LEXINGTON SHERIFF`S DEPT CHARGES MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 2/28CRUMPTON, STANLEY EUGENE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR DOMESTIC / VIOLATION OF PERM RESTRAINING ORDER (FELONY) 3/28EASTERLING, AUSTIN MICHAEL HOLD FOR SALUDA COUNTY 4/28GANTT, MAX PERKINS TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 5/28GOLSON, SHARON RENA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR 6/28GOODWIN CORLEY, RAMELE ASA TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 7/28HARRIS, JAMES ARTHUR DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 8/28HARRIS, JEANNIE DANETTE DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 9/28HARRIS, WARREN CHRISTOPHER SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 10/28JACOB, NICHOLAS TALBERT WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 11/28JONES, CAMERON DAVIS VANDALISM / ILLEGAL GRAFFITI VANDALISM 12/28KELLY, JIMMY BONNY DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE 13/28LEMIX, TAMARA DIANE BREACH / BREACH OF PEACE. AGGRAVATED IN NATURE 14/28LEVY, PATRICK MAURICE ARSON 2ND DEGREE 15/28MACARIO GONZALEZ, EMILIO ALFREDO SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR VIC<16 ACT>14 3RD DEGR 16/28MILLER, KEVIN EUGENE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE LOITERING 17/28MURRAY, BENJAMIN WAYNE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 18/28NELSON, MICHAEL SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST 19/28REED, BRANDON ANTHONY ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 20/28WOODS, COREON TYSHON BREACH / BREACH OF PEACE. AGGRAVATED IN NATURE 21/28RIDGEWAY, JAMES LYNELL Charge not listed 22/28SCHILLING, WILLIAM TYLER HOLD FOR COLUMBIA PD 23/28SHARPE, DUSTYN CHRISTOPHER HOLD FOR PUBLIC DEFENDER (JUDGE BUCK) MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 24/28SMITH, STEVEN ISIAC KIDNAPPING / KIDNAPPING DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 25/28STILWELL, TODD WESLEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 26/28TAYLOR, BRANDON A GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 27/28WILLIAMS, EUNEATHA ROCHELL FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 28/28WRIGHT, JHI QUAN KEUNDRE NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest