Midlands Mugshots August 4

LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS
7/25
HUNT, AUSTIN
NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE
8/25
JOHNSON, ROBIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/25
MCELVEEN, JACKSON ALEXANDER
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT
10/25
OTTINGER, JOHN HEATH
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
11/25
OWENS, SHAWN
GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE
NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
HOLD FOR ANOTHER JURISDCTION
12/25
PATTERSON, BRUCE TYLER
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
13/25
PEAKE, JULEIGH ANN LYNNE
PROPERTY CRIMES ENHANCEMENT
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
14/25
ROBINSON, RAYMOND
PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY
NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY
15/25
RUBENS, THADDEUS JOHN
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
16/25
SAURER, CODY JONATHAN
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
17/25
SCHILLING, WILLIAM TYLER
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS
18/25
SHAPPELL, JESSICA
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
19/25
SLIGH, KENNETH WAYNE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S LAND FOR VARIOUS PURPOSES WITHOUT PERMISSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)
20/25
SMITH, BILDON
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
21/25
TUCKER, KENDRA NICOLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
22/25
WALKER, SHAMISHA SHAWANA SHAWDREA
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
23/25
WELLS, BETSY RENEE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
24/25
WILLIAMS, ELIZABETH EIGNER
PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
25/25
WHITE, DERRICK TACOMA
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT