Midlands Mugshots August 7

ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
3/16
RODRIGUEZ OLAVARRIA, LUIS ANGEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
4/16
WATSON, REID EDWARD
LEXINGTON COUNTY SHERIFF DEPARTMENT
5/16
WARD, ROBERT JAMES
HOLD FOR LCSD
6/16
ROACH, TROY MICHAEL
HOLD FOR LCSD
7/16
QUALLS, CHRISTOPHER RYAN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
MUNICIPAL- TREPASS AFTER NOTICE
8/16
OWENS, JENNIFER MARIE
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
9/16
NESMITH, TOMMY JUNIOR
HOLD FOR COLUMBIA PD
10/16
JENISCH, KRISTIAN NICOLE
HOLD FOR LCSD
11/16
HOLLEY, CHRISTOPHER ALLEN
HOLD FOR OTHER AGENCY
12/16
GALLMAN, WILLIAM MICHAEL
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
13/16
GAINEY, JUSTIN PARKER
HOLD FOR LCSD
14/16
GADDIS, KADAJIA
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
15/16
CLARK, DAYQUAN SHATEEK
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
16/16
CHANDLER, JOSHUA ROLLIN
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000