Midlands Mugshots August 8

DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISP
2/14
BARNES, KRISTY RENEE
CRIMINAL CONSPIRACY
FORGERY < $10000
3/14
CANTY, MALIK
MURDER / ATTEMPTED MURDER
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE
KIDNAPPING / KIDNAPPING
4/14
CLARK, ZEIDEL DEVAUGHN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
5/14
GREEN, RUDOLPH
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
6/14
MARROQUIN CORTES, CRISOFORO
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
7/14
MORA VAHENA, JORGE ALEJANDRO
SENTENCED IN COURT
8/14
SERIO, JONATHAN ANTHONY
SENTENCED IN COURT
9/14
SHARPE, MAXEY DRAYTON
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
10/14
TAYLOR, ROBERT JASON
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
11/14
TOTH, ALEXANDER LOUIS
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
12/14
TYLER, MARY ANN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
ARSON / ATTEMPTS TO BURN, WILLFUL AND MALICIOUS
ARSON / ARSON - SECOND DEGREE