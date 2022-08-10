Mugshots August 9

DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 3RD
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
2/22
BROWN, WILLIAM CHRISTOPHER
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
3/22
GODINEZ, ROBELIO JIMENEZ
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
4/22
GREENE, BRYAN DOUGLAS
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
5/22
HILL, MAURICE S
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
6/22
HOWELL, RONALD KEITH
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
7/22
JONES, GERALD
HOLD FOR LCSD DV 2ND
8/22
KEISLER, JOHNNY JUNIOR
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
9/22
MARZOLF, CLARA ANN
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/22
MCCASKILL, LONNIE JR
BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT > $2000 BUT < $10000
11/22
MCGEE, WAYNE RAY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
12/22
MILLION BERRY, ARICA ALEEN
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
13/22
MURRAY, VERNON
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
14/22
NORMAN, CHARLES ROBERT
SEX / INDECENT EXPOSURE
15/22
NORRIS, RANDALL JOSHUA
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
16/22
POOLE, CHANCE DALANE
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
17/22
PROCTOR, SHAWN CHRISTOPHER
HOLD FOR PPP
18/22
RAY, BRET MICHAEL
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
19/22
SMITH, STEVEN ISIAC
KIDNAPPING / KIDNAPPING
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
20/22
STALEY, STEPHEN
PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
21/22
SNEAD, MATTHEW BRINON
HOLD FOR LCSD
22/22
YALON, JUAN MARROQUN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE