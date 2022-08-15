Midlands Mugshots August 14 Aug 15, 2022 9:13 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/15CAIN, ASHTON SAVANNAH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 2/15CEASER, DONTRIEL DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE 3/15COOPER, LAWRENCE POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST 4/15DOMINGO, MARVIN ARTURO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 5/15ELMORE, DAVIYANA KEASHA FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P 6/15EPSTEIN, EVELYNN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 7/15GAULT, JUSTIN EUGENE PARKER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 8/15GOMEZ, ELVIS TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 9/15JOHNSON, PATEN DARVIS PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST PENDING CHARGES 10/15JONES, TYLER BLAKE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 11/15LINDSAY, ROBIN RAE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 12/15MATHIS, FORREST TYLER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 13/15ROMEO, JOSEPH A TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE 14/15ROMERO LEZAMA, CELSO TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 15/15WILLIAMS, MICHAEL TODD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest