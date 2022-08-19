Midlands Mugshots August 18

USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
3/30
BOONE, JOSEPH HAYES II
POSSESSION/SELL/DISPOSAL OF A STOLEN VEHICLE > $10000
POSSESSION OF A STOLEN HANDGUN
LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
4/30
CLAUSEN, AUSTIN MICHAEL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
UNLAWFUL CONDUCT TOWARD A CHILD
5/30
CLAYTOR, BRANDON MICHAEL
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
6/30
DORAN, CLINT EUGENE
FAMILY COURT
7/30
FORD, NATAKI TIERRA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
8/30
FOX, JERRY RAY
VIOLATION OF PROBATION WARRANT
9/30
GANTT, MARK ISRAEL
KIDNAPPING / KIDNAPPING
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
10/30
GARNER, WILLIAM JUSTIN
RESISTING ARREST
DISORDERLY CONDUCT
11/30
GARRISON, NATHAN DUANE
PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
12/30
GIBSON, TEQUILLA L
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
13/30
INABINET, JOEY LEN
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
14/30
JONES, KEYSIAH NICOLE
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
15/30
JULIAN, WILLIAM FRANKLIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
16/30
MARTINDALE, MICHAEL RAY
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
17/30
MILLER, BRADFORD M
HOLD FOR CPD
18/30
MILLS, AVANTRE TEVIN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
19/30
MOORE, KENNETH WARREN
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
20/30
WHETSELL, MYRON KIM
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
21/30
MULLIS, REGINALD S
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
22/30
NUNN, REGINALD MAURICE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
23/30
POLK, JAMES EDWARD
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
24/30
RUFF, ROBBIE JUSTIN MARKIM
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
25/30
SAXON, DARREN LATROY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
26/30
SMALLS, SHYLIK LAMONT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
27/30
TOLBERT, TARA GERBER
CRIMINAL CONSPIRACY
28/30
TILLMAN, GREGORY SAVANTE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF
DNA / DESTROYING/ALTERING/CONCEALING OR TAMPERING WITH EVIDE
29/30
WAGNER, GREGORY EDWARD
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE