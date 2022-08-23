Midlands Mugshots August 22

(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
3/23
ANDERSON, FELONIS EVERITT
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
HOLD FOR CAYCE PD
4/23
BICKHAM, WALKER ADAM
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
5/23
CERVANTES MENDOZA, ISRAEL
HOLD FOR OTHER AGENCY
6/23
CURRIE, JAMES ROBERT
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
7/23
ECHEVARRIA, TIFFANY NICOLE
GS BENCH WARRANT - PROBATION
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
8/23
ETHEREDGE, ALONZO
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
9/23
FINCH, EVERETTE REED
10/23
GRAHAM, TRAVIS NMN
MAGISTRATE BENCH WARRANT
11/23
GREEN, THOMAS HENRY
ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
12/23
HAMPTON, TREYVON
HOLD FOR CAYCE
13/23
JACKSON, BRUCE ALLEN
HOLD FOR SWANSEA
14/23
LEWIS, ALISHA NICOLE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
15/23
MARTIN, CELIA ELIZABETH
HOLD FOR NORTH CAROLINA
16/23
MILLER, JESSE EDWARD
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
ASSAULT POLICE OFFICER WHILE RESISTING ARREST OR SERVING PRO
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
PRISONERS / THROWING OF BODILY FLUIDS BY PRISONER, DETAINEE
17/23
NELSON, RODNEY TRAVON
TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED
18/23
POEHMEL, CRYSTAL LYNN
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$200
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
19/23
RANDALL, CRYSTAL BROOKE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
20/23
SCYPHERS, ZACHARY JAMES
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
21/23
SEBASTIAN, JADEN TAVON
HOLD FOR OTHER AGENCY
22/23
SMITH, CURTIS EDWARD
HOLD FOR SAFE KEEPING
23/23
SMITH, JARVIS TERRELL
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHERS LAND W/O PERMISSION 3RD/SUB