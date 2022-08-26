Midlands Mugshots August 25

LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
2/30
BASKINS, SHERMAN BLAKE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
3/30
BONE, CRYSTAL LEIGH
HOLD FOR SWANSEA
4/30
CRENSHAW, JAKE ANTHONY
ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
5/30
DOMINGUEZ DEJESUS, NEFTALI DEJESUS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY(SHIFT CHG LANE IMP/FAIL TO MAIN
6/30
ESCOBAR, TEODORO
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
7/30
ESPINOZA, HECTOR ORLANDO
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
8/30
FARLEY, AUSTIN CRUZ
HOLD FOR LCSD
9/30
GRANT, KELVIN VON
Bond Revocation
10/30
HARRISON, CHARLES
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
11/30
JACOBS, ALEXIS SHANTELL
HOLD FOR OTHER AGENCY
12/30
JAMISON, LOTTY MARIA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
13/30
JEFFCOAT, ELVIN LEE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 3RD OFFENSE
14/30
JENKINS, RANAY CHRISTIAN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
15/30
JONES, DEANTHONY MARQUESS
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS
ASSAULT POLICE OFFICER WHILE RESISTING ARREST OR SERVING PRO
16/30
MCGLOHON, STEVEN DWAYNE
HOLD FOR LCSD
17/30
MEARS, JOSHUA STEVEN
HOLD FOR SPRINGDALE
18/30
METCALF, JASON GLEN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
19/30
MIMS, DETRIC MCTONDES
HOLD FOR WCPD
20/30
TRUESDALE, KEADRA MICHELLE
FAMILY COURT
21/30
PIERCE, DAVID MURRAY
HOLD FOR LCSD
22/30
PLUE, ANTHONY JOSEPH
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
23/30
RANDALL, CRYSTAL BROOKE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
24/30
RICHBURG, GERARD LEWIS
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT
NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT
25/30
RODRIGUEZ, WILLIE ESTEBAN
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
26/30
RYAN, ROBERT THOMAS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE