Midlands Mugshots August 28 Aug 29, 2022 9:14 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/22BELTER, CHET HASTINGS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 2/22BINGEL, GREGORY SHAM DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 3/22BUCK, MEAGHAN MARIE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 4/22BUTLER, LARRY DONAIL ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 5/22DILCHER, ADRION MICHAEL ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 6/22DOCTOR, SHANE DEROIN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA 7/22ERVIN, NATHANIEL MARTIN LOITERING 8/22ESTRADA ROLLIN, JOSE RODOLFO PUBLIC INTOXICATION 9/22FLETCHER, REBECCA LYNNE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 10/22FOX, STACY JO HOLD FOR LCSD 11/22GONZALEZ, CHRISTOPHER T HOLD FOR PPP 12/22HERNANDEZ, DAVID RODRIGUEZ NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE 13/22HILL, JAMIE RAY DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 14/22LAMB, JOSEPH STEVEN JOEL LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000 METALS/UNLAWFUL TRANS/POSSESS OF NONFER METAL IN VEHIC 1ST O 15/22MARTHERS, EARNEST TILLMAN JR DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE HABITUAL TRAFFIC OFFENDER 16/22NICHOLS, BRIAN SKIP ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 17/22SCOTT, NATHEAN ANTWAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 18/22SIMS, RAEKWON ISHMAEL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 19/22TUCKER, COLLINS WILLIAM BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS 20/22VASQUEZ MENDEZ, JOSE CARLOS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 21/22WALKER, WILLIAM CLIFFORD HOLD FOR OTHER AGENCY 22/22YOUNG, DIXIE LEIGHANNE LOITERING Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest