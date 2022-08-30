Midlands Mugshots August 29 Aug 30, 2022 8:45 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/30BARBOUR SHUTT, EMILY MARGARET MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/30BICKLEY, MICHAEL BRIAN POSS OF DRUG PARAPHERNALIA HOLD FOR SPRINGDALE PD 3/30BURGESS, DANIEL SCOTT HOLD FOR DUSM 4/30CUNNINGHAM, TREMAYNE DEWIGHT FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 5/30DESTROMP, HALEY MARLYN HOLD FOR WCPD 6/30FOX, CECIL ERIC ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 7/30FRANKLIN, ANTONIO SENTENCED IN COURT 8/30FULMER, DANIEL ANTHONY DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 9/30GILMORE, JEROME MICHAEL DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 10/30GRADY, PATRICK JOSEPH TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT 11/30HATCHELL, BARBIE MCINTYRE HOLD FOR CHESTERFIELD CO 12/30HATCHELL, CHRISTOPHER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 13/30HAYES, FRANKLIN DELL MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 14/30JONES, OMAR RASHAD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH 15/30LAYTHAM, SAMUEL ALAN MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y 16/30MARKS, ROBIN J DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST 17/30MILLER, JOHNNY INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 18/30MOSSER, CHRISTOPHER STEPHEN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 19/30NELSON, RODERICK TRAVIS FAMILY COURT BENCH WARRANT 20/30VANTHOF, SANDRA OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE 21/30REYNOLDS, BARRY E DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 22/30SEAMON, TIMOTHY DELANE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 23/30SHARPERSON, MELVIN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 2ND OFFE 24/30SHULER, TANESHA NICHOLLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 25/30SMITH, RAZEL S HOLD FOR OTHER AGENCY 26/30STEWART, SHANNON MICHAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 27/30STRICKLAND, PRESTON DAKOTA HOLD FOR OTHER AGENCY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 28/30TYLER, TONY MARQUIS WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 29/30VANOVER, SAYVION GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 30/30YOUNG, MATTHEW ALEXANDER USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest