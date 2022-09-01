Midlands Mugshots August 31 Sep 1, 2022 9:37 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/17ADAMS, CHRYSTAL GAYLE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/17BUSHORN, JON SCOTT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 3/17CLAUDIO, JONATHAN ANIBAL Violation of Terms of Probation GRAND LARCENY > $10000 4/17COLEMAN, TYQUAIN OSIRUS INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 5/17CROWSON, JACK TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 6/17DRIGGERS, MATTHEW ASHTON SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 7/17GARRISON, NATHAN DUANE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 8/17GRAVES, BRADLEY STEPHEN DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE VIOLATION OF PROBATION WARRANT 9/17JACKSON, D`MIKAL TYREK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 10/17KINARD, FREDERICK LEON HOLD FOR LCSD 11/17LEWIS, JAMES TYLER DRUGS/ MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM, WITD -3RD OR SUB. OFFENSE Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base 2nd offense 12/17OLIVER, TJ BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K 13/17OWENS, DREVON NMN HOLD FOR BAMBURG 14/17REID, KEVIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE HOLD FOR OTHER AGENCY 15/17TRENT, ERIC PROB 16/17WARD, JOSHUA ANSON CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE 17/17WITT, DONNA M HOLD FOR OTHER LCSD Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest